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30 квітня 2021, 11:41 6

Поширювали антиконституційні заклики: СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів

30 квітня 2021, 11:41 6
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Матеріали для своїх "статей" зловмисники брали з пропагандистських інтернет-видань РФ
Матеріали для своїх "статей" зловмисники брали з пропагандистських інтернет-видань РФ
Фото: СБУ
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Кіберфахівці СБУ заблокували діяльність розгалуженої мережі агітаторів, які поширювали через інтернет інформацію на шкоду державній безпеці України. Зловмисники намагалися штучно дестабілізувати ситуацію в різних регіонах країни напередодні травневих свят.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Так, у Києві викрито уродженця Донецької області, який публічно закликав до захоплення державної влади, а також агітував приєднуватись до лав незаконних збройних формувань в ОРДЛО. Свої "публікації" він розміщував на декількох акаунтах у соціальних мережах.

Наразі йому повідомлено про підозру за ст. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Крім того, двом інтернет-агітаторам з Чернігівської та Волинської областей слідчі органів безпеки повідомили про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ. Зловмисники агітували до дій, спрямованих на зміну меж державного кордону України.

Також за матеріалами СБУ судом визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 110 і ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України, двох пропагандистів з Волині та Сум. Встановлено, що вони розповсюджували в мережі Інтернет публікації із антиконституційними закликами. Матеріали для своїх "статей" зловмисники брали з пропагандистських інтернет-видань РФ та сайтів незаконних збройних формувань.

Раніше повідомлялось, що СБУ припинила діяльність фейкової "сільської ради" на Миколаївщині.

РФ СБУ Конституція інтернет Операція пропаганда

 
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