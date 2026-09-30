У Харкові судитимуть чоловіка за стрілянину з вікна квартири

Фото: поліція Харківської області

У Харкові поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який увечері 3 вересня здійснив кілька пострілів із вікна своєї квартири у напрямку вулиці. Для стрілянини він використав самозарядний сигнальний пістолет

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

Хуліганські дії чоловіка припинили поліцейські, які прибули на місце події. Під час невідкладного огляду за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили сигнальний пістолет та набої до нього.

За цим фактом дізнавачі поліції повідомили чоловіку про підозру за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

Досудове розслідування завершили. Обвинувальний акт направили до суду.

Санкція статті передбачає штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, пробаційний нагляд на строк до п'яти років або обмеження волі на той самий строк.

Нагадаємо, на Одещині п'яний військовий у СЗЧ стріляв у тещу з автомата. Жінка дістала важкі проникаючі вогнепальні поранення. У чоловіка вилучили арсенал зброї.