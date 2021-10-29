Посадовців міськради Чернігова викрили на розкраданні десятків мільйонів гривень

Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили посадовців Чернігівської міської ради та керівників будівельних компаній на привласненні десятків мільйонів гривень, виділених на розвиток соціальної інфраструктури міста

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Як зазначають оперативники, посадові особи Управління капітального будівництва Чернігівської міськради провели публічні закупівлі на понад 218 млн грн.

Усе це - для будівництва та реконструкції дитячих садків, закладів охорони здоров’я та спортивних залів й майданчиків у Чернігові. Переможцями у тендері стали "партнерські" комерсанти", - зазначили у службі.

За даними перевірки Державною аудиторською службою, компанії у декілька разів завищили вартість будівельних матеріалів і робіт, що завдало збитків місцевому бюджету на 23,5 мільйони гривень.

У рамках кримінального провадження проведено одночасно понад 20 обшуків в офісних приміщеннях компаній та за адресами проживання учасників схеми.

Правоохоронці виявили чорнові записи та первинну бухгалтерську документацію, що підтверджують протиправну діяльність. Під час слідчих дій керівник фірми намагався спалити кошторисну документацію, проте правоохоронці не допустили цього.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки України викрила протиправну діяльність у столичному комунальному підприємстві "Муніципальна охорона".