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01 жовтня 2026, 01:35

"Смог. Усе сіре. Десь горить": відома акторка емоційно відреагувала на обстріли Києва

01 жовтня 2026, 01:35
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Фото з відкритих джерел
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Українська акторка Римма Зюбіна емоційно висловилась про життя в столиці. Вона розповіла, що прокинулась від того, що їй нічим дихати

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

"Вперше в житті прокинулася від того, що нема чим дихати. Несе гаром. Темно. Ніч. Крізь сон підходжу до вікон закрити їх. Уся квартира наповнилася цим їдким ароматом. О 7 ранку вийшла на балкон. Смог. Усе сіре. Десь горить. Десь догорає. Наче я в фільмі жахів про кінець світу", - каже акторка.

Римма Зюбіна зізналась, що її шокує те, що все це відбувається в центрі Європи. При цьому вона сама переконана, що всім все одно, і українцям варто покладатись лише на себе.

"І цей армагеддон у столиці європейської держави хіба що трошечки збентежить мікроскопічну частинку людства, та й те лише на мить. Ми нікому не потрібні. Коли я чую, що смерть путіна все це зупинить… Гітлера нема вже давно, а фашизм ще й досі існує. Ба більше, ще й набирає обертів. Мораль цього тексту одна — кияни та гості столиці! Обовʼязково одягайте маску від смогу", - каже артистка.

Нагадаємо, раніше акторка Наталка Денисенко та її колишній чоловік показували кадри, як виглядав район з пологовим будинком, де народився їхній син, після російської атаки.

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