На Житомирщині через махінації з розмитненням вантажівок держава втратила понад 10 мільйонів
Служба безпеки України викрила посадових осіб Житомирської митниці на створенні масштабної корупційної схеми з розмитнення вантажівок
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.
Посадовці митного посту "Житомир-Центральний", у змові з двома підприємцями, організували митне оформлення вантажних автомобілів зі значним заниженням їх вартості", - розповіли оперативники.
Оборудка існувала упродовж останніх двох років. За попередніми оцінками, за весь час протиправної діяльності митників державі завдано збитків на більш ніж 10 млн грн.
Наразі у рамках документування корупційної схеми повідомлено про підозру шістьом посадовцям митниці.
Раніше повідомлялось, що митників аеропорту "Бориспіль" правоохоронці спіймали на вимаганні "данини".
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