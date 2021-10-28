На Житомирщині через махінації з розмитненням вантажівок держава втратила понад 10 мільйонів

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Служба безпеки України викрила посадових осіб Житомирської митниці на створенні масштабної корупційної схеми з розмитнення вантажівок

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Посадовці митного посту "Житомир-Центральний", у змові з двома підприємцями, організували митне оформлення вантажних автомобілів зі значним заниженням їх вартості", - розповіли оперативники.

Оборудка існувала упродовж останніх двох років. За попередніми оцінками, за весь час протиправної діяльності митників державі завдано збитків на більш ніж 10 млн грн.

Наразі у рамках документування корупційної схеми повідомлено про підозру шістьом посадовцям митниці.

Раніше повідомлялось, що митників аеропорту "Бориспіль" правоохоронці спіймали на вимаганні "данини".