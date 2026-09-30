На Житомирщині чоловік втратив гроші через вигадані кредити
На Житомирщині чоловік став жертвою шахрайства. Йому зателефонували з нібито банку
Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.
Чоловіку зателефонував незнайомець. Аферист переконав його, що є необхідність закрити нібито оформлені кредити. Потім він надістав чоловікові посилання в месенджері. У результаті чоловік встановив невідомий додаток на телефон. Після розмови застосунок з телефону зник.
В результаті чоловік дізнався, що з його карток було здійснено перекази на загальну суму 42 985 гривень.
"Водночас поліцейські закликають громадян бути обачними та не довіряти незнайомцям, які телефонують від імені банківських установ", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.