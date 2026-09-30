У Херсоні місцевий різноробочий допомагав росіянам катувати жителів
Правоохоронці викрили чергового колаборанта. Чоловік працював на росіян під час окупації Херсона
Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.
Правоохоронці з'ясували, що чоловік безпосередню участь у репресіях проти населення. Зокрема, він здійснював облік викрадених учасників руху опору, яких ув’язнювали росіяни.
До 2022 року чоловік працював різноробочим на місцевому підприємстві з обробки металу. Коли росіяни окупували Херсон, він погодився працювати у так званому "дніпровському райвідділку мвс рф". Після звільнення Херсона він втік до Миколаєва, де сподівався "залягти на дно".
У Миколаєві він влаштувався охоронцем до місцевого кафе та домовився з його власниками проживати у закладі, щоб не привертати до себе уваги. Проте згодом його затримали. Тепер колаборанту загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.