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30 вересня 2026, 22:20

У Херсоні місцевий різноробочий допомагав росіянам катувати жителів

30 вересня 2026, 22:20
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Фото: СБУ
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Правоохоронці викрили чергового колаборанта. Чоловік працював на росіян під час окупації Херсона

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці з'ясували, що чоловік безпосередню участь у репресіях проти населення. Зокрема, він здійснював облік викрадених учасників руху опору, яких ув’язнювали росіяни.

До 2022 року чоловік працював різноробочим на місцевому підприємстві з обробки металу. Коли росіяни окупували Херсон, він погодився працювати у так званому "дніпровському райвідділку мвс рф". Після звільнення Херсона він втік до Миколаєва, де сподівався "залягти на дно".

У Миколаєві він влаштувався охоронцем до місцевого кафе та домовився з його власниками проживати у закладі, щоб не привертати до себе уваги. Проте згодом його затримали. Тепер колаборанту загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.

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