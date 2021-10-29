В Україні вже зроблено понад 17 млн COVID-щеплень

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В Україні з початку вакцинальної кампанії зроблено вже більше як 17 млн щеплень проти COVID-19

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Facebook, передає RegioNews.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 790 280 людей, з них отримали одну дозу – 9 790 278 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 292 521 людини (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 082 799 щеплень, - ідеться у повідомленні.

За інформацією МОЗ, за минулу добу 289 241 людину вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 214 103 людини, повністю імунізовані - 75 138 людей.

Як додали у МОЗ, 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

Як повідомлялося, МОЗ надало офіційне роз’яснення, коли та кому не можна робити COVID-щеплення.