До 1000 померлих на добу: в РНБО зробили прогноз COVID-смертності в Україні

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Рада національної безпеки і оборони України очікує до 1000 померлих на добу через поширення нової хвилі коронавірусу у країні

Як передає RegioNews, про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі ток-шоу "Право на владу".

За його словами, така кількість померлих може бути вже на початку листопада.

На превеликий жаль, з урахуванням того, що ми сьогодні маємо, тисячу померлих від COVID (за добу - ред.) в перших числах листопада ми можемо з вами мати. Чи можна це зупинити? Так, потрібно йти вакцинуватися", - заявив Данілов.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що штам коронавірусу "Дельта", на який в Україні припадає 95% усіх виявлених випадків заражень, має певні особливості протікання, а нинішня хвиля COVID розпочалася раніше, ніж прогнозували у МОЗ.

Раніше в Україні було зафіксовано абсолютний добовий рекорд померлих від COVID-19 – 734 особи.