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29 жовтня 2021, 10:04 76

У "жовтій" зоні карантину залишились тільки дві області - МОЗ

29 жовтня 2021, 10:04 76
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні скоротилась "жовта" зона карантину, наразі в ній залишились тільки дві області - Кіровоградська та Закарпатська

Як передає RegioNews, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України.

Так, до "червоної" зони карантину з найжорсткішими обмеженнями входять: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська, Рівненська, Миколаївська області.

Починаючи з 30 жовтня, до "червоної" зони також перейдуть нині "помаранчеві" Житомирська, Київська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівські області.

Решта регіонів України поки що "помаранчеві".

Нагадаємо, з 30 жовтня до "червоної" зони епіднебезпеки переходять Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська та Львівська області.

Також повідомлялось, що з 1 листопада у Києві посилюють карантин через погіршення COVID-ситуації. Громадський транспорт не закриватимуть, але їздити зможуть тільки пасажири з COVID-сертифікатом або негативним ПЛР-тестом.

МОЗ червона зона область регіони ушпиталення

 
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