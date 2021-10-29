В Украине уже сделано более 17 млн COVID-прививок

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В Украине с начала вакцинальной кампании сделано уже более 17 млн прививок против COVID-19

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook, передает RegioNews.

От начала вакцинальной кампании привито 9 790 280 человек, из них получили одну дозу – 9 790 278 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 292 521 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 17 082 799 прививок, - говорится в сообщении.

По информации Минздрава, за прошедшие сутки 289 241 человек вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 214 103 человека, полностью иммунизированы - 75 138 человек.

Как добавили в Минздраве, 94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы.

Как сообщалось, МОЗ дал официальное разъяснение, когда и кому нельзя делать COVID-прививки.