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29 октября 2021, 12:21 3

В Украине уже сделано более 17 млн COVID-прививок

29 октября 2021, 12:21 3
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Фото из открытых источников
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В Украине с начала вакцинальной кампании сделано уже более 17 млн прививок против COVID-19

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook, передает RegioNews.

От начала вакцинальной кампании привито 9 790 280 человек, из них получили одну дозу – 9 790 278 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 292 521 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 17 082 799 прививок, - говорится в сообщении.

По информации Минздрава, за прошедшие сутки 289 241 человек вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 214 103 человека, полностью иммунизированы - 75 138 человек.

Как добавили в Минздраве, 94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы.

Как сообщалось, МОЗ дал официальное разъяснение, когда и кому нельзя делать COVID-прививки.

Также Минздрав позволил COVID-вакцинацию для детей от 12 лет не из групп риска.

Минздрав COVID-19 вакцинация прививка

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