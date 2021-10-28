У МОЗ затвердили список протипоказань для вакцинації від COVID-19 – нардеп

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Голова парламентського комітету від "Слуги народу" повідомив, що Міністерство охорони здоров'я України затвердило список медичних протипоказань та застережень для вакцинації від коронавірусної інфекції COVID-19

Про це повідомляє у Facebook народний депутат, голова парламентського комітету Михайло Радуцький, передає RegioNews.

Тепер українці за певних умов можуть отримати від лікаря офіційну довідку, що їм протипоказана вакцинація.

Довідки про протипоказання для щеплення почнуть видавати на початку листопада... Це можуть бути абсолютні протипоказання, якщо існує чітко визначена можливість виникнення серйозної побічної реакції. А також застереження (вакцинація з пересторогою), коли остаточне рішення щодо щеплення приймає лікар з урахуванням переваг над ризиками, - написав Радуцький, не оприлюднивши при цьому ні самого списку, ні посилання на нього.

Як приклад він навів діагноз "тромбоз з тромбоцитопенією", який у певних випадках означає абсолютні постійні протипоказання до вакцин на векторній основі (АstraZeneca та деякі інші).

Наслідком міокардиту та/або перикардиту є абсолютні протипоказання для вакцин мРНК (Pfizer/Moderna). Для осіб з імунодефіцитом рекомендована вакцинація з пересторогою. Загалом визначено 16 причин для відмови від вакцинації (постійної або тимчасової) або для її проведення з пересторогою, - написав парламентарій.

Водночас Радуцький наголосив, що у кожному конкретному випадку відповідність діагнозу протипоказанням, зазначеним у переліку МОЗ, встановлює виключно лікар, і закликав громадян не намагатися самостійно вирішувати, чи є їхній діагноз або симптоми достатнім приводом для відмови від вакцинації.

За оцінками МОЗ, реальні протипоказання до вакцинації від коронавірусу має не більше ніж 1% населення, розповів парламентарій.

Він також зазначив, що згідно з постановою уряду №1236, з 8 листопада не буде допущено до роботи держслужбовців та педагогів, які не зробили щеплення, проте наявність офіційної довідки дасть змогу представникам цих категорій громадян продовжувати роботу.

Радуцький розповів, що дані про пацієнтів, яким справді протипоказана вакцинація, вноситимуть до електронної системи охорони здоров'я – українці зможуть згенерувати документ у застосунку "Дія".

Він також виступив за встановлення жорсткого контролю над наданням таких довідок через масову фальсифікацію довідок про вакцинацію в Україні.

У зловмисників не повинно виникнути спокуси почати підробляти ще й довідки про протипоказання, - наголосив Радуцький.

На сайті МОЗ та сторінках відомства в соцмережах наразі інформації про такий список та його зміст немає.

Як повідомлялося, раніше Ляшко розповів, коли в Україні видаватимуть довідки про протипоказання до COVID-вакцинації.