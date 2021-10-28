15:20  28 жовтня
Київ з 1 листопада посилює карантинні обмеження: як працюватимуть школи, ТРЦ та транспорт
13:09  28 жовтня
У поліції назвали основні версії вбивства активіста "Правого сектора"
18:14  28 жовтня
На Донбасі російські окупанти чотири рази гатили із забороненої зброї, двої бійців ООС поранено
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2021, 21:18 10

У МОЗ затвердили список протипоказань для вакцинації від COVID-19 – нардеп

28 жовтня 2021, 21:18 10
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Голова парламентського комітету від "Слуги народу" повідомив, що Міністерство охорони здоров'я України затвердило список медичних протипоказань та застережень для вакцинації від коронавірусної інфекції COVID-19

Про це повідомляє у Facebook народний депутат, голова парламентського комітету Михайло Радуцький, передає RegioNews.

Тепер українці за певних умов можуть отримати від лікаря офіційну довідку, що їм протипоказана вакцинація.

Довідки про протипоказання для щеплення почнуть видавати на початку листопада... Це можуть бути абсолютні протипоказання, якщо існує чітко визначена можливість виникнення серйозної побічної реакції. А також застереження (вакцинація з пересторогою), коли остаточне рішення щодо щеплення приймає лікар з урахуванням переваг над ризиками, - написав Радуцький, не оприлюднивши при цьому ні самого списку, ні посилання на нього.

Як приклад він навів діагноз "тромбоз з тромбоцитопенією", який у певних випадках означає абсолютні постійні протипоказання до вакцин на векторній основі (АstraZeneca та деякі інші).

Наслідком міокардиту та/або перикардиту є абсолютні протипоказання для вакцин мРНК (Pfizer/Moderna). Для осіб з імунодефіцитом рекомендована вакцинація з пересторогою. Загалом визначено 16 причин для відмови від вакцинації (постійної або тимчасової) або для її проведення з пересторогою, - написав парламентарій.

Водночас Радуцький наголосив, що у кожному конкретному випадку відповідність діагнозу протипоказанням, зазначеним у переліку МОЗ, встановлює виключно лікар, і закликав громадян не намагатися самостійно вирішувати, чи є їхній діагноз або симптоми достатнім приводом для відмови від вакцинації.

За оцінками МОЗ, реальні протипоказання до вакцинації від коронавірусу має не більше ніж 1% населення, розповів парламентарій.

Він також зазначив, що згідно з постановою уряду №1236, з 8 листопада не буде допущено до роботи держслужбовців та педагогів, які не зробили щеплення, проте наявність офіційної довідки дасть змогу представникам цих категорій громадян продовжувати роботу.

Радуцький розповів, що дані про пацієнтів, яким справді протипоказана вакцинація, вноситимуть до електронної системи охорони здоров'я – українці зможуть згенерувати документ у застосунку "Дія".

Він також виступив за встановлення жорсткого контролю над наданням таких довідок через масову фальсифікацію довідок про вакцинацію в Україні.

У зловмисників не повинно виникнути спокуси почати підробляти ще й довідки про протипоказання, - наголосив Радуцький.

На сайті МОЗ та сторінках відомства в соцмережах наразі інформації про такий список та його зміст немає.

Як повідомлялося, раніше Ляшко розповів, коли в Україні видаватимуть довідки про протипоказання до COVID-вакцинації.

МОЗ COVID-19 Михайло Радуцький вакцинація протипокази

Маски із прозорого пластику не вважаються засобом індивідуального захисту – ЦГЗ
28 жовтня 2021, 16:55
У Запоріжжі продовжили канікули школярам на тиждень
28 жовтня 2021, 15:33
Рада у вівторок може обмежити доступ до будинку парламенту для невакцинованих від COVID-19
28 жовтня 2021, 15:18
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Хід Козирем на 184-му окрузі: як Зеленський здав меру Херсона цілу область та що отримає взамін
Гра на випередження. Як тема відновлення столичних райрад може допомогти Кличку у війні з Банковою
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua