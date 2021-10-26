Ляшко розповів, коли в Україні видаватимуть довідки про протипоказання до COVID-вакцинації

Фото: сайт МОЗ

В Україні з 8 листопада почнуть видавати довідки про наявність протипоказань до вакцинації від COVID-19

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю "Українській правді", пише RegioNews.

"Зараз законодавство передбачає довідку для тих, у кого є протипоказання…" - сказав Ляшко.

Щодо того, чи її вже видають, міністр зазначив: "Ні, але будуть з 8 листопада. У нас там є зірочка, де написано, що за обґрунтованих причин людині видається інший документ".

За його словами, є загальні протипоказання, які зазначені в наказі, і є протипоказання, які записані в інструкції виробника.

"Але в нас частенько звідкись з’являється ще низка міфічних протипоказань. Найпоширеніший: люди чомусь думають, що перенесений ковід є протипоказанням до вакцинації, й починають відтерміновувати її на 6-8 місяців", - зауважив Ляшко.

Він наголосив, що "є доказова медицина і треба її слухати".

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, кому не можна вакцинуватися від COVID-19.