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28 жовтня 2021, 15:33 10

У Запоріжжі продовжили канікули школярам на тиждень

28 жовтня 2021, 15:33 10
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Фото з відкритих джерел
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У школах міста Запоріжжя, яке у "червоній" зоні епідемічної небезпеки через поширення COVID-19, знову на тиждень подовжили осінні канікули

Про це повідомив заступник міського голови Запоріжжя Анатолій Васюк на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Осінні канікули у закладах загальної середньої освіти Запоріжжя знову подовжено. У зв’язку з напруженою епідеміологічною ситуацією в місті, термін осінніх канікул у запорізьких школах подовжується до 7 листопада поточного року, — ідеться у повідомленні.

Таке рішення ухвалили на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міста Запоріжжя.

Заступник мера Запоріжжя також наголосив на необхідності вакцинації.

Нагадую, що вакцинація від COVID-19 була й залишається найдієвішим засобом зниження рівня захворюваності та зменшення кількості летальних випадків, — додав Васюк.

Як повідомлялося, 23 жовтня у Запоріжжі школярам уже продовжували канікули через погіршення COVID-ситуації.

Тим часом у МОЗ не виключають подальшого розширення "червоної зони".

COVID-19 школи Запоріжжя червона зона канікули

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