В Минздраве утвердили список противопоказаний для вакцинации от COVID-19 - нардеп

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Глава парламентского комитета от "Слуги народа" сообщил, что Министерство здравоохранения Украины утвердило список медицинских противопоказаний и предостережений для вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19

Об этом сообщает в Facebook народный депутат, председатель парламентского комитета Михаил Радуцкий, передает RegioNews.

Теперь украинцы при определенных условиях могут получить от врача официальную справку, что им противопоказана вакцинация.

Справки о противопоказаниях для прививки начнут выдавать в начале ноября... Это могут быть абсолютные противопоказания, если существует четко определенная возможность возникновения серьезной побочной реакции. А также предостережение (вакцинация с осторожностью), когда окончательное решение о прививке принимает врач с учетом преимуществ над рисками, - написал Радуцкий, не обнародовав при этом ни сам список, ни ссылки на него.

В качестве примера он привел диагноз "тромбоз с тромбоцитопенией", который в определенных случаях означает абсолютные постоянные противопоказания к вакцинам на векторной основе (АstraZeneca и некоторые другие).

Следствием миокардита и/или перикардита являются абсолютные противопоказания для вакцин мРНК (Pfizer / Moderna). Для лиц с иммунодефицитом рекомендована вакцинация с предосторожностью. Всего определено 16 причин для отказа от вакцинации (постоянной или временной) или для ее проведения с опаской, - написал парламентарий.

В то же время Радуцкий отметил, что в каждом конкретном случае соответствие диагноза противопоказаниям, указанным в перечне Минздрава, устанавливает исключительно врач, и призвал граждан не пытаться самостоятельно решать, является ли их диагноз или симптомы достаточным поводом для отказа от вакцинации.

По оценкам Минздрава, реальные противопоказания к вакцинации от коронавируса имеет не более 1% населения, рассказал парламентарий.

Он также отметил, что согласно постановлению правительства №1236, с 8 ноября не будут допущены к работе госслужащих и педагогов, которые не сделали прививку, однако наличие официальной справки позволит представителям этих категорий граждан продолжать работу.

Радуцкий рассказал, что данные о пациентах, которым действительно противопоказана вакцинация, будут вносить в электронную систему здравоохранения – украинцы смогут сгенерировать документ в приложении "Дія".

Он также выступил за установление жесткого контроля над предоставлением таких справок через массовую фальсификацию справок о вакцинации в Украине.

У злоумышленников не должно возникнуть соблазна начать подделывать еще и справки о противопоказаниях, - подчеркнул Радуцкий.

На сайте Минздрава и страницах ведомства в соцсетях пока информации о таком списке и его содержании нет.

Как сообщалось, ранее Ляшко рассказал, когда в Украине будут выдавать справки о противопоказаниях к COVID-вакцинации.