"Корочки" за 6 тисяч: У Запоріжжі працівники автошколи погоріли на хабарі

Нацполіція

В одній з автошкіл Запоріжжя водійське посвідчення можна було отримати лише за хабар

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

За даними поліції, інструктори автошколи перед початком іспиту скеровували екзаменуючих до адміністратора закладу, який відкрито зазначав, що "безпроблемна здача можлива тільки при сплаті 6 000 гривень"

Правоохоронці задокументували співробітницю автошколи на вимаганні грошей зі слухачки. Лише на третій спробі здачі екзамену, після надання ученицею зазначеної суми, їй погодили позитивний результат.

33-річну адміністраторку закладу затримали оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції. Під час санкціонованих обшуків вилучено мобільні телефони, "чорнові" записи, службову документацію, банківські картки та 21 комплект документів з анкетами слухачів автошколи, до яких були прикріплені гроші.

Слідчі поліції готують повідомлення про підозру. Тривають подальші слідчі дії з метою встановлення інших учасників злочинної змови, зокрема і серед співробітників сервісних центрів, та притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, що на початку жовтня на Київщині поліцейський за даними Державного бюро розслідувань за гроші відпустив підозрюваного