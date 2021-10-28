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28 жовтня 2021, 12:44 170

Підприємця з Вінниччини викрили на продажі фіктивних COVID-сертифікатів

28 жовтня 2021, 12:44 170
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Фото: з відкритих джерел
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У Вінницькій області викрили діяльність ділків, які торгували підробленими документами про вакцинацію. Вони за 250 євро вносили дані клієнтів до електронної системи охорони здоров’я

Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.

За попередньою інформацією, вінницький підприємець налагодив продаж фіктивних сертифікатів про вакцинацію із внесенням інформації до електронної системи охорони здоров’я. До такої діяльності він залучив медичних працівників.

Невакциновані громадяни отримували електронні COVID-сертифікати, які відображалися у застосунку "Дія", - йдеться у повідомленні.

Під час проведення обшуків за місцем роботи сімейного лікаря у м. Хмельницькому та підприємця у м. Вінниці вилучено комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони та інші речові докази. За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Нагадаємо, на Волині поліцейські затримали чоловіка, який продавав фейкові довідки про COVID-19.

Раніше на Київщині СБУ заблокувала онлайн-ресурси, що збували підроблені тести на коронавірус.

обшуки поліція шахраї підробка covid-сертифікат

 
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