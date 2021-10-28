У Києві затримали серійного крадія шкільних ноутбуків
Київські оперативники затримали серійного крадія ноутбуків з навчального закладу, в якому він працював вчителем
Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Правоохоронці з'ясували, що протягом декількох місяців 42-річний вчитель викрадав майно установи. Після проведення необхідних слідчих дій було встановлено, що чоловік причетний до дев’ятнадцяти крадіжок ноутбуків.
Своїми діями він завдав школі збитків на суму шістдесят три тисячі гривень", - йдеться у повідомленні.
Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Раніше повідомлялось, що під Києвом озброєний пістолетом чоловік пограбував продуктовий магазин і кілька разів вистрілив у водія вантажівки.
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