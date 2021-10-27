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27 жовтня 2021, 18:15 6

Стало відомо, в чому саме Всесвітня антидопінгова організація звинувачує Україну

27 жовтня 2021, 18:15 6
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Фото з відкритих джерел
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Всесвітня антидопінгова організація (WADA) висунула серйозні звинувачення на адресу Національного антидопінгового центру (НАДЦ) України в тому, що українських спортсменів заздалегідь повідомляли про збір допінг-проб

Про це йдеться на сайті WADA, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Результати розслідування під назвою "Операція Геркулес" свідчать про те, що починаючи з 2012 року українських спортсменів заздалегідь повідомляли про збір допінг-проб, що є порушенням міжнародних стандартів тестування.

Повідомляється, що "Операція Геркулес" була запущена ще в 2019 році. За словами глави департаменту розслідування WADA Гюнтера Янгера, є доказ того, що НАДЦ України заздалегідь обдзвонював спортсменів та їх тренерів, повідомляючи конкретну дату здачі аналізів в центрі тестувань.

Згідно з даними розслідування, НАДЦ використовував цю практику перед великими міжнародними змаганнями. Були випадки, коли вся національна збірна з конкретного виду спорту була присутня в антидопінговому центрі в очікуванні тестування, - зазначив Янгер.

Крім того, стало відомо, що в 2021 році НАДЦ надав не менше шести проб, які нібито були взяті в змагальний період, але насправді вони були зроблені у позазмагальний. Янгер зазначає, що це було для того, щоб допомогти спортсменам виконати норматив за кількістю позазмагальних тестів перед Олімпіадою в Токіо.

Зразки були неправильно представлені ... з метою відповідності мінімальній кількості позазмагальних тестів, які вимагалися від спортсмена до відвідування Олімпійських ігор 2020 року в Токіо. Нездатність правильно зареєструвати пробу як змагальну, так і позазмагальну має наслідки. Вони впливають на аналіз, проведений лабораторією, оскільки деякі речовини і методи заборонені тільки під час змагань. Таким чином, позитивний тест може бути помилково класифікований як негативний, і в результаті спортсмен може уникнути порушення антидопінгових правил, - додав Янгер.

Як повідомлялося, керівництво Національної антидопінгової організації України подало у відставку: порушила стандарт тестування.

спорт відставка змагання допінг звинувачення

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