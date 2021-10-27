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27 октября 2021, 18:15 6

Стало известно, в чем именно Всемирная антидопинговая организация обвиняет Украину

27 октября 2021, 18:15 6
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Фото из открытых источников
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Всемирная антидопинговая организация (WADA) выдвинула серьезные обвинения в адрес Национального антидопингового центра (НАДЦ) Украины в том, что украинских спортсменов заранее оповещали о сборе допинг-проб

Об этом говорится на сайте WADA, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Результаты расследования под названием "Операция Геркулес" свидетельствуют о том, что начиная с 2012 года украинских спортсменов заранее оповещали о сборе допинг-проб, что является нарушением международных стандартов тестирования.

Сообщается, что "операция Геркулес" была запущена еще в 2019 году. По словам главы департамента расследования WADA Гюнтера Янгера, есть доказательство того, что НАДЦ Украины предварительно обзванивал спортсменов и их тренеров, сообщая конкретную дату сдачи анализов в центре тестирований.

Согласно данным расследования, НАДЦ использовал эту практику перед крупными международными соревнованиями. Были случаи, когда вся национальная сборная по конкретному виду спорта присутствовала в антидопинговом центре в ожидании тестирования, - отметил Янгер.

Кроме того, стало известно, что в 2021 году НАДЦ предоставил не менее шести проб, которые якобы были взяты в соревновательный период, но на самом деле они были сделаны во внесоревновательный. Янгер отмечает, что это было для того, чтобы помочь спортсменам выполнить норматив по количеству внесоревновательных тестов перед Олимпиадой в Токио.

Образцы были неправильно представлены ... в целях соответствия минимальному количеству внесоревновательных тестов, которые требовались от спортсмена до посещения Олимпийских игр 2020 года в Токио. Неспособность правильно зарегистрировать пробу как соревновательную, так и внесоревновательную имеет последствия. Они влияют на анализ, проведенный лабораторией, поскольку некоторые вещества и методы запрещены только во время соревнований. Таким образом, положительный тест может быть ошибочно классифицирован как негативный, и в результате спортсмен может избежать нарушения антидопинговых правил, - добавил Янгер.

Как сообщалось, руководство Национальной антидопинговой организации Украины подало в отставку: нарушила стандарт тестирования.

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