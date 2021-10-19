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19 жовтня 2021, 19:24 11

До Апарату Ради надійшла офіційна заява Абрамовського про відставку

19 жовтня 2021, 19:24 11
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Фото з відкритих джерел
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Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський подав заяву до Верховної Ради України з проханням прийняти відставку із займаної посади

Про це повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук в Telegram, передає RegioNews.

До Апарату Верховної Ради надійшла офіційна заява Романа Абрамовського про відставку з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України відповідно до ст.115 Конституції та ч.1 ст.18 Закону про Кабінет Міністрів України, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні Арахамія заявив, що очільник Мінприроди Абрамовський вже написав заяву про відставку.

Згодом ЗМІ оприлюднили прізвища кандидатів на посаду міністра екології.

Мінекології міністр Роман Абрамовський відставка заява Верховна Рада

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