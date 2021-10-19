До Апарату Ради надійшла офіційна заява Абрамовського про відставку

Сергій Притула, який нещодавно заявив про створення своєї партії, здається, не збирається залишати виборців заходу країни, "обжитих" його колишнім "Голосом". Але цього разу політик-шоумен хоче пошукат...

08 жовтня 2021

Взяти на гачок. Хто і навіщо згадав про земельні оборудки Труханова і Галантерника

Одеський міський голова став фігурантом чергової кримінальної справи. Втім, цілком може виявитися, що зовсім не Геннадій Труханов є головною мішенню у цій історії