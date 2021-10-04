Кирило Шевченко не бачить підстав для свого звільнення з посади глави НБУ

Фото з відкритих джерел

Про це повідомив Кирило Шевченко, передає RegioNews з посиланням на інтерв'ю LB.uа.

За весь час перебування на посаді голови НБУ я робив усе, що потрібно для посилення стабільності банківського сектору та фінансової системи в цілому. От візьмімо минулорічні події. Це була перша криза, під час якої банківська система України не відчула відтоку депозитів. Ба більше, мало місце зростання – плюс 35% у корпоративному секторі в гривні та 27% у роздрібному. За попередній рік з ринку виведено "аж" три банки. НБУ здійснив низку заходів для активізації кредитування, і результат говорить сам за себе, - сказав Шевченко.

Він зазначив, що за останній рік Нацбанк взяв участь у підготовці та доопрацюванні близько 20 законопроєктів, важливих для фінансового сектору. Ініціативи про фінансовий лізинг, про платіжні послуги, про віртуальні активи вже стали законами.

Крім того, три "небанківські" законопроєкти вже ухвалені парламентом та готуються до другого читання.

У цілому ми задоволені такою плідною та інтенсивною роботою з парламентом. На мій погляд, підстав говорити про відставку немає, - сказав Шевченко.

Як повідомлялося, у липні ЗМІ інформували, що в ОП розглядають можливість звільнення Кирила Шевченка з посади голови Нацбанку.