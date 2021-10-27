Керівництво Національної антидопінгової організації України подало у відставку: порушила стандарт тестування
Згідно з даними Всесвітньої антидопінгової агенції, Національна антидопінгова організація України (НАДЦ) порушила міжнародний стандарт тестування
Про це пише Telegram-канал Міністерства молоді та спорту, передає RegioNews.
За словами Міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, внаслідок того, як з’ясувалося, що НАДЦ порушила міжнародний стандарт, її директор Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку.
Міністерство заявляє, що ми займаємо чітку позицію у боротьбі з допінгом і нікому не дозволимо порушувати антидопінгові правила. Реакція на порушення буде миттєвою та жорсткою, - додав Гутцайт.
Як повідомлялося, у вересні у Києві відбулись всесвітньо відомі змагання Truck Pull.
Минулого року повідомлялося, що "новоспечений" міністр Гутцайт фігурує у справах про розкрадання бюджетних коштів, і навіть студенти Олімпійського коледжу під Кабміном вимагали відставки Шкарлета і Гутцайта.
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