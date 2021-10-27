Керівництво Національної антидопінгової організації України подало у відставку: порушила стандарт тестування

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Про це пише Telegram-канал Міністерства молоді та спорту, передає RegioNews.

За словами Міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, внаслідок того, як з’ясувалося, що НАДЦ порушила міжнародний стандарт, її директор Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку.

Міністерство заявляє, що ми займаємо чітку позицію у боротьбі з допінгом і нікому не дозволимо порушувати антидопінгові правила. Реакція на порушення буде миттєвою та жорсткою, - додав Гутцайт.

Як повідомлялося, у вересні у Києві відбулись всесвітньо відомі змагання Truck Pull.