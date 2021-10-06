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06 жовтня 2021, 18:20 6

У "Слузі народу" назвали нову дату можливого оновлення Кабміну

06 жовтня 2021, 18:20 6
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з відкритих джерел
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Верховна Рада може розглянути питання про кадрові ротації в Кабінеті Міністрів України наступного пленарного тижня, з 19 по 22 жовтня

Як передає RegioNews, про це в коментарях журналістам у кулуарах парламенту заявив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Відкладено питання. Тому що у нас тут головна відставка пішла (відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради – ред.), а потім другорядні підуть", - сказав Арахамія.

На уточнююче запитання, чи буде це питання розглядатися наступного пленарного тижня, він відповів:"Думаю, так".

Нагадаємо, що на початку вересня лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припускав, що кадрові ротації в уряді можуть відбутися вже наприкінці вересня.

"Рішення про кадрові ротації в уряді, за часом - це десь наприкінці вересня, остання декада", - сказав депутат

Кабмін Слуга народа спікер відставка депутат

 
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