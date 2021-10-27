13:02  27 жовтня
У Києві за добу померли 54 людини, серед них однорічний хлопчик - Кличко
08:28  27 жовтня
У МВС прокоментували ситуацію із помилками у санкційному списку РНБО
08:06  27 жовтня
Окупанти на Донбасі шість разів гатили із заборонених озброєнь, загинув боєць ООС
UA | RU
UA | RU
27 жовтня 2021, 10:41 170

На Луганщині виявлені схрони зі снарядами на 300 кг тротилу

27 жовтня 2021, 10:41 170
Читайте также на русском языке
Фото СБУ
Читайте также
на русском языке

Співробітники Служби безпеки України виявили в Луганській області два бойові схрони учасників так званих Л/ДНР

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Так, зі схрону, облаштованого в лісосмузі неподалік лінії розмежування, було вилучено 19 снарядів для великокаліберних гармат загальною вагою понад 300 кг тротилу.

Ще один схрон був обладнаний у покинутій будівлі у Станично-Луганському районі. Під час огляду правоохоронці виявили п'ять бойових гранат РГД-5, чотири гранатометні постріли та майже 400 набоїв різного калібру.

Крім того, в Луганській області було викрито рецидивіста, який займався збутом боєприпасів. Це неодноразово судимий житель Старобільського району. Зловмисник намагався налагодити підпільний канал збуту зброї та боєприпасів, підшуковуючи клієнтів через власні зв'язки.

Під час слідчо-оперативних дій у зловмисника було вилучено п'ять гранатометних пострілів ВОГ-25, обріз гвинтівки та понад 300 набоїв до вогнепальної зброї.

Тривають слідчі дії.

Як повідомлялося, 12 жовтня на Луганщині знайшли схрон з мінами поблизу автобусної зупинки.

Раніше, у вересні у "громадського активіста" зі Львівщини знайшли тайник з вибухівкою та гранатами.

СБУ зброя Луганська область снаряди схрон

Венедіктова аносувала ревізію нагородної зброї
26 жовтня 2021, 16:52
На Буковині засуджено одного з ватажків терористичного угруповання "Восток"
25 жовтня 2021, 10:52
На Вінниччині затримали агента ФСБ, який пройшов спецпідготовку на Донбасі
21 жовтня 2021, 12:11
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Гра на випередження. Як тема відновлення столичних райрад може допомогти Кличку у війні з Банковою
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua