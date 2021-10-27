На Луганщині виявлені схрони зі снарядами на 300 кг тротилу

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Співробітники Служби безпеки України виявили в Луганській області два бойові схрони учасників так званих Л/ДНР

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Так, зі схрону, облаштованого в лісосмузі неподалік лінії розмежування, було вилучено 19 снарядів для великокаліберних гармат загальною вагою понад 300 кг тротилу.

Ще один схрон був обладнаний у покинутій будівлі у Станично-Луганському районі. Під час огляду правоохоронці виявили п'ять бойових гранат РГД-5, чотири гранатометні постріли та майже 400 набоїв різного калібру.

Крім того, в Луганській області було викрито рецидивіста, який займався збутом боєприпасів. Це неодноразово судимий житель Старобільського району. Зловмисник намагався налагодити підпільний канал збуту зброї та боєприпасів, підшуковуючи клієнтів через власні зв'язки.

Під час слідчо-оперативних дій у зловмисника було вилучено п'ять гранатометних пострілів ВОГ-25, обріз гвинтівки та понад 300 набоїв до вогнепальної зброї.

Тривають слідчі дії.

Як повідомлялося, 12 жовтня на Луганщині знайшли схрон з мінами поблизу автобусної зупинки.