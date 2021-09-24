У "громадського активіста" зі Львівщини знайшли тайник з вибухівкою та гранатами

Фото: СБУ

У Львівській області правоохоронці знайшли прихований арсенал з бойовими засобами ураження на території помешкання місцевого жителя, який позиціонує себе як громадський активіст

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Схованка була облаштована у прибудинковій споруді приватного домоволодіння.

Зі схрону вилучено майже 2 кг пластиду, тротилові шашки та вибухові пристрої", - йдеться у повідомленні.

Під час огляду тайнику правоохоронці виявили:

3 гранати РГ-42 і Ф-1 та шумові гранати,

електродетонатори та понад 100 набоїв калібру 5,45 мм.

За матеріалами СБУ тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності осіб, причетних до неї.

Встановлюються джерела надходження засобів ураження.

Нагадаємо, 16 вересня на Закарпатті виявили схрон з боєприпасами.

14 вересня на Рівненщині правоохоронці знайшли арсенал зброї поблизу кордону з Білоруссю.