На Вінниччині затримали агента ФСБ, який пройшов спецпідготовку на Донбасі
На Вінниччині контррозвідники Служби безпеки України викрили та затримали агента ФСБ РФ, який пройшов вишкіл у терористів на тимчасово окупованому Донбасі
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.
За даними оперативників, чоловік пройшов бойовий вишкіл у складі диверсійно-розвідувальної групи на окупованій території Луганщини під керівництвом колишнього співробітника ФСБ з позивним "Дикий".
За завданням російських кураторів агент ФСБ перебрався на мирну територію України для виконання розвідувальних завдань", - йдеться у повідомленні.
Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.1 ст. 111 (державна зрада) та ч.1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації).
Раніше повідомлялось, що контррозвідники Служби безпеки України затримали у Луганській області колишнього учасника незаконних збройних формувань так званої "ЛНР", який планував потрапити на підконтрольну українській владі територію для оформлення пенсії.