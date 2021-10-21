На Вінниччині затримали агента ФСБ, який пройшов спецпідготовку на Донбасі

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На Вінниччині контррозвідники Служби безпеки України викрили та затримали агента ФСБ РФ, який пройшов вишкіл у терористів на тимчасово окупованому Донбасі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними оперативників, чоловік пройшов бойовий вишкіл у складі диверсійно-розвідувальної групи на окупованій території Луганщини під керівництвом колишнього співробітника ФСБ з позивним "Дикий".

За завданням російських кураторів агент ФСБ перебрався на мирну територію України для виконання розвідувальних завдань", - йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.1 ст. 111 (державна зрада) та ч.1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації).

Раніше повідомлялось, що контррозвідники Служби безпеки України затримали у Луганській області колишнього учасника незаконних збройних формувань так званої "ЛНР", який планував потрапити на підконтрольну українській владі територію для оформлення пенсії.