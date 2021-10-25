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25 жовтня 2021, 10:52 584

На Буковині засуджено одного з ватажків терористичного угруповання "Восток"

25 жовтня 2021, 10:52 584
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Фото СБУ
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За матеріалами контррозвідки Служби безпеки України Шевченківський районний суд міста Чернівців заочно засудив до 10 років позбавлення волі бойовика терористичної організації "ДНР"

Про це повідомляє пресслужба УСБУ в Чернівецькій області, передає RegioNews.

За даними слідства, уродженець міста Макіївки Донецької області на псевдонім "Міха" у 2014 році приєднався до угруповання бойовиків "Восток". Радикально налаштований 28-річний молодик одразу почав просуватися по "кар’єрних сходинках" від командира взводу до заступника командира роти мотострілецького батальйону, а згодом - першого заступника начальника штабу полку. Безпосередньо брав участь у бойових діях проти військовослужбовців ЗСУ та співробітників українських правоохоронних органів поблизу Донецького аеропорту, Ясинівки, Красного Партизана, Пантелеймонівки, - йдеться в повідомленні.

Речниця УСБУ в Чернівецькій області Леся Федоренко додала, що під час відсутності командира полку бойовик виконував його обов’язки та особисто керував незаконним збройним формуванням і, за показами свідків, віддавав накази про проведення бойових дій в Авдіївці, Пісках, Савур-Могилі. За свої "подвиги" бойовик був неодноразово нагороджений окупаційною адміністрацією.

Також слідством встановлено, що "Міха" співпрацює з російською розвідкою та часто їздить до РФ.

Суд визнав бойовика винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України і призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Наразі засуджений переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області, його оголошено в розшук.

Як повідомлялося, у Києві СБУ викрила "тіньову" схему грошових переказів до Криму.

Також в Одесі ліквідували міжнародний канал контрабанди до ЄС.

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