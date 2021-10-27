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27 октября 2021, 10:41 170

На Луганщине обнаружены схроны со снарядами на 300 кг тротила

27 октября 2021, 10:41 170
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Фото СБУ
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Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Луганской области два боевых схрона участников так называемых Л/ДНР

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Так, из схрона, обустроенного в лесополосе недалеко от линии разграничения, было изъято 19 снарядов для крупнокалиберных пушек общим весом более 300 кг тротила.

Еще один схрон был оборудован в заброшенном здании в Станично-Луганском районе. Во время осмотра правоохранители обнаружили пять боевых гранат РГД-5, четыре гранатометных выстрела и почти 400 патронов различного калибра.

Кроме того, в Луганской области был разоблачен рецидивист, который занимался сбытом боеприпасов. Это неоднократно судимый житель Старобельского района. Злоумышленник пытался наладить подпольный канал сбыта оружия и боеприпасов, подыскивая клиентов через собственные связи.

Во время следственно-оперативных действий у злоумышленника было изъято пять гранатометных выстрелов ВОГ-25, обрез винтовки и более 300 патронов к огнестрельному оружию.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщалось, 12 октября на Луганщине нашли схрон с минами вблизи автобусной остановки.

Ранее, в сентябре у "общественного активиста" со Львовщины нашли тайник со взрывчаткой и гранатами.

СБУ оружие Луганская область снаряды схрон

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