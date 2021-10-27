На Луганщине обнаружены схроны со снарядами на 300 кг тротила

Фото СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Луганской области два боевых схрона участников так называемых Л/ДНР

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Так, из схрона, обустроенного в лесополосе недалеко от линии разграничения, было изъято 19 снарядов для крупнокалиберных пушек общим весом более 300 кг тротила.

Еще один схрон был оборудован в заброшенном здании в Станично-Луганском районе. Во время осмотра правоохранители обнаружили пять боевых гранат РГД-5, четыре гранатометных выстрела и почти 400 патронов различного калибра.

Кроме того, в Луганской области был разоблачен рецидивист, который занимался сбытом боеприпасов. Это неоднократно судимый житель Старобельского района. Злоумышленник пытался наладить подпольный канал сбыта оружия и боеприпасов, подыскивая клиентов через собственные связи.

Во время следственно-оперативных действий у злоумышленника было изъято пять гранатометных выстрелов ВОГ-25, обрез винтовки и более 300 патронов к огнестрельному оружию.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщалось, 12 октября на Луганщине нашли схрон с минами вблизи автобусной остановки.