13:26  12 жовтня
Монастирський розповів, коли з'являться перші результати експертиз у справі нардепа Полякова
09:46  12 жовтня
"Помаранчевій" зоні карантину відповідають 15 областей - МОЗ
17:28  12 жовтня
На Донбасі російські окупанти обстріляли військових ООС зі стрілецької зброї
UA | RU
UA | RU
12 жовтня 2021, 17:07 9

На Луганщині знайшли схрон з мінами поблизу автобусної зупинки

12 жовтня 2021, 17:07 9
Читайте также на русском языке
Фото СБУ
Читайте также
на русском языке

СБУ виявила в Луганській області схрон бойовиків з протитанковими мінами і пострілами для гранатометів. Схованка була обладнана в покинутій будівлі біля автобусної зупинки

Про це повідомляє на пресцентр СБУ, передає RegioNews.

За оперативними даними, учасники незаконних збройних формувань так званої "ЛНР" обладнали схрон в 2014 році для здійснення диверсій. При огляді схованки бойовиків були вилучені:

13 протитанкових мін ТМ-62м;

7 пострілів до ручного протитанкового гранатомета;

2 протипіхотні міни МОН-50 і МОН-100;

8 бойових гранат із запалами;

13 підривачів до протитанкових мін.

Проводяться необхідні дії для встановлення всіх обставин закладки схованки та виявлення причетних до неї осіб.

Як повідомлялося, у вересні у "громадського активіста" зі Львівщини знайшли тайник з вибухівкою та гранатами.

Також на Донбасі СБУ виявила три схрони бойовиків у районі операції Об’єднаних сил (ООС).

СБУ зброя Луганська область схрон

На Львівщині викрили ділків, які нелегально продавали небезпечні речовини
12 жовтня 2021, 14:24
СБУ затримала топчиновника окупаційної влади Криму
11 жовтня 2021, 15:29
На Миколаївщині поліцейський під час відпочинку підстрелив знайомого
09 жовтня 2021, 18:02
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Притулок ліберал-націоналістів. Як Притула збирає свою нову команду із успішних "старих облич" Західної України
Взяти на гачок. Хто і навіщо згадав про земельні оборудки Труханова і Галантерника
Всі публікації »
Віталій Бала
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua