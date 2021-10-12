На Луганщині знайшли схрон з мінами поблизу автобусної зупинки
СБУ виявила в Луганській області схрон бойовиків з протитанковими мінами і пострілами для гранатометів. Схованка була обладнана в покинутій будівлі біля автобусної зупинки
Про це повідомляє на пресцентр СБУ, передає RegioNews.
За оперативними даними, учасники незаконних збройних формувань так званої "ЛНР" обладнали схрон в 2014 році для здійснення диверсій. При огляді схованки бойовиків були вилучені:
13 протитанкових мін ТМ-62м;
7 пострілів до ручного протитанкового гранатомета;
2 протипіхотні міни МОН-50 і МОН-100;
8 бойових гранат із запалами;
13 підривачів до протитанкових мін.
Проводяться необхідні дії для встановлення всіх обставин закладки схованки та виявлення причетних до неї осіб.
Як повідомлялося, у вересні у "громадського активіста" зі Львівщини знайшли тайник з вибухівкою та гранатами.