В Україні запустили й почали наповнювати реєстр педофілів

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Станом на 26 жовтня у реєстрі вже містяться дані про 171 особу, яка була притягнута до відповідальності та відбуває покарання за сексуальні злочини проти неповнолітніх

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства юстиції.

Міністерство юстиції разом з органами прокуратури й суду наповнює реєстр, вивчаючи особові справи засуджених за аналогічні злочини, аби навіть після відбуття покарання інформація про них зберігалася у цій базі даних", - йдеться у повідомленні.

Наразі реєстр працює у тестовому режимі. Користуватися повноцінно таким реєстром можна буде з часом.

Природою цього реєстру є те, щоб убезпечити, наприклад, навчальні заклади, або лікувальні заклади, або інших людей, які працюють з групами дитячих колективів від того, щоб взяти таку людину на роботу", – наголосила заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька.

Водночас зараз існує багато нормативних перепон по наповненню реєстру. Як повідомила Олена Висоцька, йдеться, наприклад, про те, що неможна засуджену за певною статтею особу внести у такий реєстр, доки не буде ухвали суду відносно цієї людини, в якій прямо буде передбачено внесення даних про таку особу в реєстр.

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