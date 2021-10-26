В Украине запустили и начали наполнять реестр педофилов

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По состоянию на 26 октября в реестре уже содержатся данные о 171 человеке, которые были привлечены к ответственности и отбывают наказание за сексуальные преступления против несовершеннолетних

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции.

Министерство юстиции вместе с органами прокуратуры и суда наполняет реестр, изучая личные дела осужденных за аналогичные преступления, чтобы даже после отбытия наказания информация о них хранилась в этой базе данных", - говорится в сообщении.

Сейчас реестр работает в тестовом режиме. Пользоваться полноценно таким реестром можно будет со временем.

Природой этого реестра является то, чтобы обезопасить, например, учебные заведения, или лечебные учреждения, или других людей, которые работают с группами детских коллективов от того, чтобы взять такого человека на работу", – отметила заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая.

В то же время сейчас существует много нормативных преград по наполнению реестра. Как сообщила Елена Высоцкая, речь идет, например, о том, что нельзя осужденное по определенной статье лицо внести в такой реестр, пока не будет постановления суда в отношении этого человека, в которой прямо будет предусмотрено внесение данных о таком лице в реестр.

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