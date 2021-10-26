12:57  26 октября
Ляшко рассказал, когда в Украине будут выдавать справки о противопоказаниях к COVID-вакцинации
12:32  26 октября
Кабмин утвердил новый состав правления "Укрзализныци"
08:06  26 октября
Сутки на Донбассе: из-за действий боевиков ранены двое бойцов ООС
UA | RU
UA | RU
26 октября 2021, 14:13 145

В Украине запустили и начали наполнять реестр педофилов

26 октября 2021, 14:13 145
Читайте також українською мовою
Фото: Рixabay
Читайте також
українською мовою

По состоянию на 26 октября в реестре уже содержатся данные о 171 человеке, которые были привлечены к ответственности и отбывают наказание за сексуальные преступления против несовершеннолетних

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции.

Министерство юстиции вместе с органами прокуратуры и суда наполняет реестр, изучая личные дела осужденных за аналогичные преступления, чтобы даже после отбытия наказания информация о них хранилась в этой базе данных", - говорится в сообщении.

Сейчас реестр работает в тестовом режиме. Пользоваться полноценно таким реестром можно будет со временем.

Природой этого реестра является то, чтобы обезопасить, например, учебные заведения, или лечебные учреждения, или других людей, которые работают с группами детских коллективов от того, чтобы взять такого человека на работу", – отметила заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая.

В то же время сейчас существует много нормативных преград по наполнению реестра. Как сообщила Елена Высоцкая, речь идет, например, о том, что нельзя осужденное по определенной статье лицо внести в такой реестр, пока не будет постановления суда в отношении этого человека, в которой прямо будет предусмотрено внесение данных о таком лице в реестр.

Ранее сообщалось, что в Сарненском районе Ровенской области 28-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы. Также сообщалось, что на Полтавщине мужчина насиловал шестилетнего мальчика и снимал это на телефон.

Ранее мы писали о том, что на Хмельнитчине мужчина на 10 лет сядет в тюрьму за изнасилование мальчика. Кроме того, сообщалось, что под Днепром отец годами насиловал своих детей.

насилие Минюст дети наказание реестр родители

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Игра на опережение. Как тема восстановления столичных райсоветов может помочь Кличко в войне с Банковой
Сакральные 25%. Как Зеленский получил первый сигнал от выброшенного из команды Разумкова
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram