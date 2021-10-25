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25 жовтня 2021, 19:06 63

В Ужгороді китайські мігранти влаштували дебош в хостелі

25 жовтня 2021, 19:06 63
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Фото ДМС у Закарпатській області
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В Ужгороді в одному з хостелів двоє мігрантів влаштували дебош і підпал

Про це повідомили у ГУ Державної міграційної служби України в Закарпатській області, передає RegioNews.

Зазначається, що адміністрація закладу сама звернулася до служб із проханням перевірити законність перебування в Україні двох іноземців, які винайняли номер.

На прохання пред’явити документи громадяни Китаю відреагували вороже — почали кидатися різними предметами, забарикадувалися в номері, де влаштували підпал і задимлення.

Наразі з порушниками працює слідчо-оперативна група ГУ НП. Обставини перебування іноземців встановлюються.

Як повідомлялося, 19 жовтня у Києві відвідувач ресторану вистрелив у живіт охоронцю.

Раніше в Одесі під час сварки чоловік проломив череп знайомому.

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