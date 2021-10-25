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25 октября 2021, 19:06 61

В Ужгороде китайские мигранты устроили дебош в хостеле

25 октября 2021, 19:06 61
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Фото ГМС в Закарпатской области
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В Ужгороде в одном из хостелов двое мигрантов устроили дебош и поджог

Об этом сообщили в ГУ Государственной миграционной службы Украины в Закарпатской области, передает RegioNews.

Отмечается, что администрация заведения сама обратилась к службам с просьбой проверить законность пребывания в Украине двух иностранцев, которые сняли номер.

На просьбу предъявить документы граждане Китая отреагировали враждебно-начали бросаться различными предметами, забаррикадировались в номере, где устроили поджог и задымление.

Сейчас с нарушителями работает следственно-оперативная группа ГУ НП. Обстоятельства пребывания иностранцев устанавливаются.

Как сообщалось, 19 октября в Киеве посетитель ресторана выстрелил в живот охраннику.

Раньше в Одессе во время ссоры мужчина проломил череп знакомому.

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