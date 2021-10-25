В Ужгороде китайские мигранты устроили дебош в хостеле

Фото ГМС в Закарпатской области

В Ужгороде в одном из хостелов двое мигрантов устроили дебош и поджог

Об этом сообщили в ГУ Государственной миграционной службы Украины в Закарпатской области, передает RegioNews.

Отмечается, что администрация заведения сама обратилась к службам с просьбой проверить законность пребывания в Украине двух иностранцев, которые сняли номер.

На просьбу предъявить документы граждане Китая отреагировали враждебно-начали бросаться различными предметами, забаррикадировались в номере, где устроили поджог и задымление.

Сейчас с нарушителями работает следственно-оперативная группа ГУ НП. Обстоятельства пребывания иностранцев устанавливаются.

Как сообщалось, 19 октября в Киеве посетитель ресторана выстрелил в живот охраннику.

Раньше в Одессе во время ссоры мужчина проломил череп знакомому.