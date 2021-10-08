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08 жовтня 2021, 13:01 11

В Одесі під час сварки чоловік проломив череп знайомому

08 жовтня 2021, 13:01 11
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Фото: з відкритих джерел
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У Малиновському районі Одеси між двома чоловіками виник конфлікт під час спільного вживання алкогольних напоїв. В результаті суперечки чоловік проломив череп 58-річному знайомому

Про це інформує RegioNews з посиланням на Одеське районне управління поліції №1.

Правоохоронці встановили, що у Малиновському районі двоє чоловіків посварилися під час спільного вживання алкогольних напоїв. У розпалі суперечки чоловік збив приятеля з ніг, а коли той підвівся - вдарив по голові та пішов геть.

"Швидку" 58-річному потерпілому викликали очевидці. Одесита госпіталізували з переломом кісток черепа", - йдеться у повідомленні.

Наразі 41-річний підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень йому загрожує від п'яти до восьми років ув’язнення.

Раніше повідомлялось, що у Приморському районі Одеси між чоловіками зав’язалася бійка, в ході якої одесит ударив 27-річного потерпілого ножем у груди

Одеса поліція алкоголь медики в'язниця

 
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