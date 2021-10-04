10:59  04 жовтня
Вже сім областей близькі до переходу у "помаранчеву" зону карантину
10:46  04 жовтня
Стали відомі рекомендації Міносвіти щодо початку осінніх канікул для школярів
17:46  04 жовтня
На Донбасі відносне затишшя:бойовики 1 раз порушили "тишу"
UA | RU
UA | RU
04 жовтня 2021, 17:55 16

Двоє п'яних під Києвом побилися через таксі, один стріляв

04 жовтня 2021, 17:55 16
Читайте также на русском языке
Фото Нацполіції
Читайте также
на русском языке

У Броварах на Київщині між чоловіками стався конфлікт через таксі, який переріс у стрілянину. Порушено кримінальну справу

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, обидва чоловіки були п'яні і одночасно викликали таксі. Після того як автомобіль приїхав, вони стали з'ясовувати, хто перший поїде. Потім почалася бійка, під час якої один з них дістав травматичний пістолет і вистрілив у повітря, а потім випадково поранив свого опонента в груди.

Після цього стріляв сів у таксі і поїхав. Прибулі на місце медики надали 32-річному потерпілому допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився - його життю нічого не загрожує.

Поліція встановила особу того, хто стріляв. Ним виявився 47-річний житель Броварів. Він затриманий. За місцем його проживання виявлено травматичну зброю.

Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

Як повідомлялося, учора в Броварах автівка влетіла у зупинку, постраждала жінка.

Того ж дня на Київщині рецидивіст обікрав магазин.

алкоголь стрілянина таксі бійка Київська область поліція

У Києві "замінували" унівеситет Драгоманова, студентів евакуюють
04 жовтня 2021, 10:25
На Чернігівщині побили двох поліцейських:один коп загинув
02 жовтня 2021, 18:55
У Маріуполі місцевий житель завдав 7 ножових поранень знайомому на очах своєї дитини
02 жовтня 2021, 13:31
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Як Зеленський у Трускавці знімав Разумкова, що з цього вийшло та до чого тут Pandora Papers
Відставка мера Буряка: що тепер чекатиме Запоріжжя
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua