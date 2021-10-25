У Києві правоохоронці виявили 14 нелегальних мігрантів
У Києві поліцейські виявили 16 іноземців, серед яких чотирнадцять осіб перевищили терміни законного перебування в Україні
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
З метою виявлення іноземних громадян, які незаконно перебувають на території України, правоохоронці провели рейди у Шевченківському районі столиці. У результаті поліцейські виявили 16 іноземців, серед яких чотирнадцять осіб перевищили терміни законного перебування в Україні.
Щодо восьми правопорушників прийнято рішення про примусове повернення до країн походження", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці доставили нелегалів до Державної міграційної служби Центрального міжрегіонального управління у місті Києві та Київської області.
Нагадаємо, прикордонники не пропустили в Україну 400 осіб з початку року. З них сто людей - потенційні нелегальні мігранти.