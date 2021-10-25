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25 жовтня 2021, 14:24 32

У Києві правоохоронці виявили 14 нелегальних мігрантів

25 жовтня 2021, 14:24 32
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Фото: з відкритих джерел
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У Києві поліцейські виявили 16 іноземців, серед яких чотирнадцять осіб перевищили терміни законного перебування в Україні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

З метою виявлення іноземних громадян, які незаконно перебувають на території України, правоохоронці провели рейди у Шевченківському районі столиці. У результаті поліцейські виявили 16 іноземців, серед яких чотирнадцять осіб перевищили терміни законного перебування в Україні.

Щодо восьми правопорушників прийнято рішення про примусове повернення до країн походження", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці доставили нелегалів до Державної міграційної служби Центрального міжрегіонального управління у місті Києві та Київської області.

Нагадаємо, прикордонники не пропустили в Україну 400 осіб з початку року. З них сто людей - потенційні нелегальні мігранти.

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