У Києві правоохоронці виявили 14 нелегальних мігрантів

Фото: з відкритих джерел

У Києві поліцейські виявили 16 іноземців, серед яких чотирнадцять осіб перевищили терміни законного перебування в Україні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

З метою виявлення іноземних громадян, які незаконно перебувають на території України, правоохоронці провели рейди у Шевченківському районі столиці. У результаті поліцейські виявили 16 іноземців, серед яких чотирнадцять осіб перевищили терміни законного перебування в Україні.

Щодо восьми правопорушників прийнято рішення про примусове повернення до країн походження", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці доставили нелегалів до Державної міграційної служби Центрального міжрегіонального управління у місті Києві та Київської області.

Нагадаємо, прикордонники не пропустили в Україну 400 осіб з початку року. З них сто людей - потенційні нелегальні мігранти.