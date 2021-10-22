За першу добу нових правил проїзду на "Укрзалізниці" не допустили до поїздів 175 пасажирів

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Станом на 9 ранку, за першу добу нових правил проїзду, співробітники "Укрзалізниці" не допустили до поїздів 175 пасажирів через відсутність належних документів

Про це пише пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.

25 разів довелося викликати правоохоронців.

Зазначається, що пасажирів не допустили до поїздів через відсутність одного з перечислених документів:

документ, який підтверджуватиме отримання хоча б однієї дози вакцини проти коронавірусу;

документ, який підтверджує повний курс вакцинації;

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу, який чинний протягом 72 годин.

Як повідомлялося, через нові правила міжобласних перевезень на маршрути не вийшли 40% автоперевізників.