У Львові почали закривати магазини через порушення карантину

Фото з відкритих джерел

У Львові через недотримання карантинних обмежень закрили чотири магазини

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

"Щоб ці заклади відновили свою господарську діяльність, необхідно отримати звернення від них про виправлення ситуації, і тоді комісія розгляне це рішення повторно. Щоби виправити ситуацію, заклад може витратити годину часу, а може і тиждень – це не залежить від міської комісії, а від самого закладу", - зазначили у міськраді.

Окрім цього, попередження видали чотирьом ринкам, які можуть закрити через порушення.

"Їм надається попередження, а за умови фіксації ще одного попередження, на комісію буде виноситись рішення про призупинення господарської діяльності на цих ринках до моменту виправлення зауважень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Львівщина вже 25 жовтня може перейти в "червону" зону карантину.