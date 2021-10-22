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22 жовтня 2021, 13:41 201

Львівщина вже 25 жовтня може перейти в "червону" зону карантину

22 жовтня 2021, 13:41 201
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Фото: з відкритих джерел
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Львівська область вже 25 жовтня може перейти до "червоної" зони карантину через значне збільшення кількості COVID-хворих та високу завантаженість лікарняних ліжок з киснем для пацієнтів з COVID

Про це заявив регіональний координатор з питань вакцинації від коронавірусу у Львівській області Олег Когут, передає RegioNews з посиланням на "Львівський портал".

"Ми маємо перевищення за кількістю хворих і завантаженістю ліжок з киснем. І скоріше за все при таких показниках ми можемо перейти в "червону" зону вже з понеділка (ред. - 25 жовтня)", - пояснив Когут.

За його словами, рекордно велика кількість нових хворих свідчить про те, що Львівська область вже є на піку захворюваності на COVID.

Нагадаємо, що у Львові з 18 жовтня посилено карантин. Всі школярі йдуть на двотижневі канікули до 1 листопада. Також це стосується позашкільної освіти та дозвілля.

У місті буде заборонено проводити масові заходи, крім тих, де організатори та учасники матимуть сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до заходу.

коронавірус карантин ушпиталення червона зона Львівська область

 
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