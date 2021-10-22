За первые сутки новых правил проезда на "Укрзализныце" не допустили к поездам 175 пассажиров

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По состоянию на 9 утра, за первые сутки новых правил проезда, сотрудники "Укрзализныци" не допустили к поездам 175 пассажиров из-за отсутствия надлежащих документов

Об этом пишет пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

25 раз пришлось вызывать правоохранителей.

Отмечается, что пассажиров не допустили к поездам из-за отсутствия одного из перечисленных документов:

документ, подтверждающий получение хотя бы одной дозы вакцины против коронавируса;

документ, подтверждающий полный курс вакцинации;

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, который действителен в течение 72 часов.

Как сообщалось, из-за новых правил межобластных перевозок на маршруты не вышли 40% автоперевозчиков.