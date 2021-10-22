16:55  22 октября
Аваков заболел коронавирусом и самоизолировался
11:18  22 октября
"Киевтеплоэнерго" заговорило о веерных отключениях электроэнергии в столице
17:49  22 октября
Оккупанты на Донбассе ранили двух наших бойцов
UA | RU
UA | RU
22 октября 2021, 17:36 24

За первые сутки новых правил проезда на "Укрзализныце" не допустили к поездам 175 пассажиров

22 октября 2021, 17:36 24
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По состоянию на 9 утра, за первые сутки новых правил проезда, сотрудники "Укрзализныци" не допустили к поездам 175 пассажиров из-за отсутствия надлежащих документов

Об этом пишет пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

25 раз пришлось вызывать правоохранителей.

Отмечается, что пассажиров не допустили к поездам из-за отсутствия одного из перечисленных документов:

документ, подтверждающий получение хотя бы одной дозы вакцины против коронавируса;

документ, подтверждающий полный курс вакцинации;

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, который действителен в течение 72 часов.

Как сообщалось, из-за новых правил межобластных перевозок на маршруты не вышли 40% автоперевозчиков.

Напомним, в Украине начали действовать ограничения на проезд в межобластном транспорте.

карантин транспорт пассажирские перевозки COVID-19 Укрзализныця

Во Львове начали закрывать магазины из-за нарушения карантина
22 октября 2021, 16:57
Львовщина уже 25 октября может перейти в "красную" зону карантина
22 октября 2021, 13:41
Минобразования рекомендует вузам перейти на дистанционку: названа дата
22 октября 2021, 12:55
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Сакральные 25%. Как Зеленский получил первый сигнал от выброшенного из команды Разумкова
С Кличко против Филатова? Зачем Коломойский берет под контроль днепровский "УДАР"
Все публикации »
Андрей Смолий
Янина Соколовская
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua