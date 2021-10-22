За первые сутки новых правил проезда на "Укрзализныце" не допустили к поездам 175 пассажиров
По состоянию на 9 утра, за первые сутки новых правил проезда, сотрудники "Укрзализныци" не допустили к поездам 175 пассажиров из-за отсутствия надлежащих документов
Об этом пишет пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.
25 раз пришлось вызывать правоохранителей.
Отмечается, что пассажиров не допустили к поездам из-за отсутствия одного из перечисленных документов:
документ, подтверждающий получение хотя бы одной дозы вакцины против коронавируса;
документ, подтверждающий полный курс вакцинации;
отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, который действителен в течение 72 часов.
Как сообщалось, из-за новых правил межобластных перевозок на маршруты не вышли 40% автоперевозчиков.
Напомним, в Украине начали действовать ограничения на проезд в межобластном транспорте.
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