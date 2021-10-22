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22 жовтня 2021, 16:29 67

Мер Дніпра отримав диплом доктора політичних наук

22 жовтня 2021, 16:29 67
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Фото з відкритих джерел
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Міський голова Дніпра Бори Філатов офіційно отримав диплом доктора політичних наук

Про це Філатов написав на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Сьогодні, після понад 6-річної роботи, я вже офіційно отримав диплом доктора наук. Тільки політичних, - написав Філатов.

За інформацією ЗМІ, міський голова Дніпра Борис Філатов захистив докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук 13 травня 2021 року. Захист відбувся у Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка. Науковим керівником Бориса Філатова вказано доктора політичних наук, професора Володимира Цвиха.

Докторська дисертація "Патріотизм як чинник політичної трансформації сучасної України" складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел, який містить 794 найменування. Крім того, Філатов спирається на понад 40 власних наукових статей та праць, які опубліковані у вітчизняних та зарубіжних наукових фахових виданнях, а також на монографію "Патріотизм в умовах сучасних політичних трансформацій: зарубіжний та український досвід", яка була видана у 2020 році.

Загальний обсяг роботи — 465 сторінок. У них Борис Філатов пропонує власне визначення патріотизму, "яке полягає у тому, що патріотизм є імпульсом щодо просування вимог громадян на макрополітичний рівень та видозміни поточної ситуації відповідно до інтересів суспільства не лише як соціальної, але й як етнонаціональної спільноти".

Як повідомлялося, раніше мер Дніпра Філатов закликав уряд до спільної відповідальності за тарифи.

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