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01 вересня 2021, 09:29 184

Мер Миколаєва Сєнкевич отримав вчений ступінь в університеті кораблебудування

01 вересня 2021, 09:29 184
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Фото: svidok.info
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Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич захистив дисертацію та отримав диплом кандидата економічних наук в Національному університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова

Як передає RegioNews, про це повідомляє видання СВІДОК.info.

Зазначається, що диплом меру вручив особисто ректор університету Євген Трушляков під час урочистого привітання нових студентів НУК.

Для мене вища освіта - це доказ того, що людина у своєму житті може щось почати і закінчити", - зазначив мер.

За інформацією, на офіційному сайті міської ради, дану ступінь мер отримав ще у 2020 році. Тема кандидатської роботи та інформація про її захист - відсутня.

Раніше повідомлялось, що 26 квітня нардеп Ілля Кива захистив дисертацію і став кандидатом наук. Під час захисту невідомі особи не пропускали у приміщення частину журналістів.

Пізніше ексспівробітник МОЗ спалив свій диплом через дисертацію нардепа Киви. На його думку, захист Іллею Кивою диплома дискредитував наукове звання.

Також у Львові вимагають від влади скасувати присудження наукового ступеня Киві.

Миколаїв освіта вчені Олександр Сєнкевич дисертація

 
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