Студенти, яких зловили на плагіаті, можуть втратити диплом - рішення уряду
Кабінет міністрів затвердив порядок скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації, що, зокрема, передбачає визнання диплому про вищу освіту недійсним у зв’язку з виявленим плагіатом в роботі
Як передає RegioNews, відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду.
Порядок визначає процедуру у разі виявлення фактів порушення академічної доброчесності (плагіат тощо). Дія Порядку поширюється на рішення про присудження таких ступенів вищої освіти – "молодший бакалавр", "бакалавр", "магістр".
"У разі скасування рішення про присудження про присудження ступеня вищої освіти, відповідний документ про вищу освіту стає недійсним", - зазначається у документі.
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