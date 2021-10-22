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22 октября 2021, 16:29 107

Мэр Днепра получил диплом доктора политических наук

22 октября 2021, 16:29 107
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Фото из открытых источников
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Городской голова Днепра Бори Филатов официально получил диплом доктора политических наук

Об этом Филатов написал на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Сегодня, после более 6-летней работы, я уже официально получил диплом доктора наук.

По информации СМИ городской голова Днепра Борис Филатов защитил докторскую диссертацию на соискание ученой степени доктора политических наук 13 мая 2021 года. Защита состоялась в Киевском национальном университете им. Т. Г. Шевченко. Научным руководителем Бориса Филатова указан доктор политических наук, профессор Владимир Цвиха.

Докторская диссертация "Патриотизм как фактор политической трансформации современной Украины" состоит из вступления, пяти разделов, выводов, приложений и списка использованных источников, который содержит 794 наименования. Кроме того, Филатов опирается на более 40 собственных научных статей и трудов, которые опубликованы в отечественных и зарубежных научных изданиях, а также на монографию "Патриотизм в современных условиях политических трансформаций: зарубежный и украинский опыт", которая была издана в 2020 году.

Общий объем работы — 465 страниц. В них Борис Филатов предлагает собственное определение патриотизма, "которое заключается в том, что патриотизм является импульсом по продвижению требованиям граждан на макрополитический уровень и видоизменения текущей ситуации в соответствии с интересами общества не только как социального, но и как этнонациональной общности".

Как сообщалось, ранее мэр Днепра Филатов призвал правительство к общей ответственности за тарифы.

диплом Борис Филатов наука диссертация

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