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21 жовтня 2021, 20:11 302

Стали відомі дати реєстрації та проведення пробного ЗНО

21 жовтня 2021, 20:11 302
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Фото з відкритих джерел
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Пробне зовнішнє незалежне оцінювання буде проводитися 19 і 26 березня 2022 року, а реєстрація на нього буде доступна 5-22 січня наступного року

Про це йдеться в повідомленні Центру оцінювання якості освіти, передає RegioNews.

Так, реєстрація на пробне ЗНО буде проводитися 5-22 січня 2022 року. Зареєструватися можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Пробне тестування з української мови, української мови та літератури відбудеться 19 березня, з історії України, з математики, математики (завдання рівня стандарту), з біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійська, іспанська, німецька та французька) — 26 березня. В день проведення пробного ЗНО кожен користувач може скласти тест з одного навчального предмета.

Результати пробного ЗНО-2022 буде оприлюднено на інформаційних сторінках учасників 25 березня по українській мові, українській мові і літературі, 1 квітня — з інших навчальних предметів.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників. Вартість тестування буде визначена до 20 грудня 2021 року.

Як повідомлялося, у Міносвіти анонсували зміни у ЗНО-2022.

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