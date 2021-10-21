Стали известны даты регистрации и проведения пробного ВНО

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Пробное внешнее независимое оценивание будет проводиться 19 и 26 марта 2022 года, а регистрация на него будет доступна 5-22 января следующего года

Об этом говорится в сообщении центра оценивания качества образования, передает RegioNews.

Так, регистрация на пробное ВНО будет проводиться 5-22 января 2022 года. Зарегистрироваться можно на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Пробное тестирование по украинскому языку, украинскому языку и литературе состоится 19 марта, по истории Украины, по математике, математике (задания уровня стандарта), по биологии, географии, физике, химии, а также по иностранным языкам (английский, испанский, немецкий и французский) — 26 марта. В день проведения пробного ВНО каждый пользователь может сдать тест по одному учебному предмету.

Результаты пробного ВНО-2022 будут обнародованы на информационных страницах участников 25 марта по украинскому языку, украинскому языку и литературе, 1 апреля - по другим учебным предметам.

Пробное внешнее независимое оценивание является платной услугой для участников. Стоимость тестирования будет определена до 20 декабря 2021 года.

Как сообщалось, в Минобразования анонсировали изменения в ВНО-2022.

В июле черкасская выпускница подала апелляцию и отстояла 200 баллов за ВНО по истории.