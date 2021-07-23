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23 липня 2021, 21:58 114

Черкаська випускниця подала апеляцію і відстояла 200 балів за ЗНО з історії

23 липня 2021, 21:58 114
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Фото: сайт Черкаської міськради
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Випускниця Черкаського фізико-математичного ліцею Тетяна Новаківська подала апеляцію на результат ЗНО і захистила свій результат у двісті балів

Про це повідомила проректорка Черкаського обласного інститутку післядипломної освіти педагогічних працівників Наталія Лісова, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.

За висновками апеляції на результати зовнішнього незалежного оцінювання, Тетяні зарахували найвищі двісті балів з історії України.

Сама випускниця ззаначила, що спочатку за результатами тестування отримала 198,5 балів.

Нам видали картки результатів і сканкопії бланків відповідей. На копії було видно, що я залишила відповідь на одне з питань, але на картці показувало, що її не зарахували. Це було завдання, де треба було вписати три із семи правильних відповідей. Цифри були написані нечітко, тому компютер їх не прочитав. Я була впевненою в тому, що все виконала правильно, тому вирішила захищати свої бали, – розповіла дівчина.

Профільні предмети для фізико-математичного ліцею це математика та інформатика, тому декого з освітянської сфери відверто здивувало, що у цьому закладі є двісті балів з історії.

Вступати, зазначила Тетяна, планує до столичного університету.

За словами Наталії Лісової, цьогоріч по Черкаській області 15 "двохсотбальників".

Як повідомлялося, сьогодні завершився прийом заяв та документів для вступу на бакалаврат і магістратуру.

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