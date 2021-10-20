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20 жовтня 2021, 12:58 24

У святковий тиждень в Україні зросла кількість кібератак на державні інфоресурси

20 жовтня 2021, 12:58 24
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Фото з відкритих джерел
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Загалом за тиждень, на який припали святкові вихідні, кількість кібератак різних видів збільшилася на 26%

Про це свідчать дані Держспецзв’язку, передає RegioNews.

В Україні протягом тижня з 13 по 19 жовтня зафіксували та заблокували 4 DDoS-атаки на державні інформаційні ресурси.

Системою захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблоковано 59 922 атаки різних видів, що на 26% більше ніж попереднього тижня. Переважна більшість — мережеві атаки прикладного рівня (97%). Зафіксовано та заблоковано 4 DDoS-атаки, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що системою виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки на об’єктах моніторингу зафіксовано 76 345 підозрілі події (на 36% менше ніж попереднього тижня).

Урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєстровано та опрацьовано 2 651 кіберінцидентів, що приблизно на рівні попереднього тижня. Переважна більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується розповсюдження шкідливого програмного забезпечення — 96%, — зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, хакер з Франківщини створив "армію ботів" для поширення вірусних програм.

Також у вересні за тиждень в Україні заблокували 39 тисяч атак на державні інформресурси.

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