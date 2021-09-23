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23 вересня 2021, 14:46 11

За тиждень в Україні заблокували 39 тисяч атак на державні інформресурси

23 вересня 2021, 14:46 11
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Фото: Рixabay
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В Україні за тиждень, з 15 по 21 вересня, кіберфахівці виявили та заблокували більше ніж 39 тисяч атак на інформаційні ресурси державних органів

Як передає RegioNews, про це повідомили у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації.

Заблоковано 39 361 атак різних видів, що на 14% більше ніж попереднього тижня", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у цей період було зареєстровано та опрацьовано 1 960 кіберінцидентів.

Раніше повідомлялось, що СБУ за місяць блокувала 43 кібератаки на державні сайти.

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